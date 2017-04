Le pape en Égypte

Photo: Andreas Solaro Agence France-Presse

Le Caire — Dans une église du Caire meurtrie en décembre par un attentat du groupe État islamique, le pape François prie aux côtés du patriarche copte orthodoxe Tawadros II. Le 11 décembre 2016, l’église copte orthodoxe Saint-Pierre et Saint-Paul, qui jouxte l’imposante cathédrale du Caire, a été le théâtre d’un carnage : 29 personnes avaient été tuées lorsqu’un kamikaze du groupe EI s’était fait exploser en pleine messe, laissant un enchevêtrement de corps et de débris. « Nous te remercions seigneur, toi qui nous donnes cet amour et nous bénis », a lancé le pape Tawadros II, accueillant son « frère ami », le pape catholique. « Nous prions pour tous ceux qui sont en difficulté. Nous prions pour les martyrs, tombés dans Ton église et dans chaque église », a-t-il ajouté. « Ils ont offert leur sang en Ton nom saint. » Le pontife argentin n’a pas eu droit à un bain de foule : les djihadistes se sont engagés à multiplier les attaques contre les chrétiens en Égypte et la sécurité a été renforcée sur tous les sites visités par le pape.