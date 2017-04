Aide requise en Éthiopie

Addis-Abeba — Près de 7,7 millions d’Éthiopiens ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, soit deux millions de plus qu’une estimation précédente datant de janvier 2017, a annoncé un organe gouvernemental. La Commission chargée de gérer les risques de sinistres nationaux avait annoncé en janvier qu’en raison de la faiblesse des pluies, 5,6 millions de personnes auraient besoin d’aide alimentaire cette année dans trois des neuf régions du pays : Oromia, Amhara et Nations du Sud. Ababe Zewdie, directeur des relations publiques de cette commission, a indiqué jeudi à l’agence de presse éthiopienne officielle (ENA) que des pluies torrentielles localisées et des épisodes de froid avaient depuis décimé les récoltes, entraînant une révision à la hausse, à 7,7 millions, du nombre de personnes dans le besoin. L’Éthiopie compte une centaine de millions d’habitants au total.