Une cité antique reprise au groupe État islamique

Hatra — Des forces progouvernementales irakiennes ont repris mercredi au groupe État islamique le site antique de Hatra classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dernière « libération » en date d’un joyau archéologique des mains des djihadistes.

Le Hachd al-Chaabi « a libéré le site antique de Hatra […] après de violents combats avec l’ennemi », ont indiqué dans un communiqué ces forces paramilitaires dominées par des milices chiites.

Elles avaient lancé leur offensive mardi à l’aube et ont depuis repris au groupe djihadiste sunnite cinq villages et le site antique, au sud-ouest de Mossoul. La localité voisine du même nom n’a pas été entièrement reprise, mais les forces progouvernementales ont affirmé avoir « pénétré la ville après que la défense du groupe EI s’est effondrée ».

Le Hachd al-Chaabi (Mobilisation populaire) a indiqué avoir tué 61 djihadistes en deux jours, dont 19 kamikazes, et évacué quelque 2500 civils qui ont fui leur maison.

Parallèlement à l’offensive lancée le 17 octobre par les forces irakiennes pour reprendre Mossoul, dernier grand fief du groupe EI en Irak, le Hachd al-Chaabi tente de prendre aux djihadistes la ville de Tal Afar, à l’ouest, et des secteurs désertiques qui s’étendent jusqu’à la frontière syrienne.

Faible résistance

Selon un correspondant de l’AFP sur place, l’avancée des forces progouvernementales est rapide face à une faible résistance des djihadistes. Le Hachd al-Chaabi a indiqué s’être emparé de 800 km².

Située dans une région désertique, la cité de Hatra construite au IIe ou IIIe siècle av. J.-C. était un important centre religieux et commercial sous l’Empire perse des Parthes. Elle était dotée d’imposantes fortifications et abritait de magnifiques temples, associant l’architecture occidentale et orientale.

4000 sites en Irak

À l’apogée du « califat » proclamé en 2014 par le groupe EI en Irak et en Syrie, plus de 4000 sites archéologiques irakiens étaient sous la coupe des ultraradicaux sunnites.

Les djihadistes, qui considèrent les statues humaines ou animales comme de l’idolâtrie, se sont aussi livrés à des destructions sur plusieurs sites archéologiques dans les territoires conquis dans ces deux pays, quand ils ne pratiquaient pas le trafic d’antiquités pour financer leurs activités.