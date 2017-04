Riyad financera 560 mosquées au Bangladesh

Dacca — Le Bangladesh a approuvé un projet de construction de 560 mosquées grâce à un milliard de dollars d’Arabie saoudite, nourrissant les inquiétudes autour de l’expansion d’un islam rigoriste dans cette nation d’Asie du Sud. Les autorités ont donné leur feu vert cette semaine pour construire une mosquée dans chaque ville de ce pays à majorité musulmane. Le gouvernement de Sheikh Hasina courtise les groupes islamistes en amont de probables élections législatives anticipées. Les défenseurs de la laïcité et les membres des minorités (soufis, hindous…) regardent cette initiative d’un oeil circonspect. Abandonnant l’islam modéré qui a prévalu pendant des générations, le Bangladesh glisse depuis une décennie vers un islam de plus en plus conservateur.