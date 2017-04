Quand Wall Street se réjouit de Macron, on n’est pas sorti du bois…

Quand Wall Street et l’ensemble des organisations du système capitaliste mondial se réjouissent de la victoire de Macron en nette hausse après le premier tour de la présidentielle française, je pense spontanément qu’une fois de plus, les intérêts des peuples soumis à ce système ont été bafoués. Et j’ose me demander si l’universelle opposition à Marine Le Pen ne repose pas d’abord et avant tout sur la peur de la remise en question par celle-ci des bases externes du régime politique français, assujetti aux exigences fondamentales du système, plutôt que sur son supposé racisme. En tout cas, il est clair que sa popularité, comme, par ailleurs, celle de Trump, exprime le ras-le-bol des exploités de tout acabit et leur révolte. À démagogue, démagogue et demi, semblent se dire les peuples, avec ironie, conscients que leur intelligence de la situation n’opérera pas le sauvetage espéré. Ils n’en approuvent pas moins celles et ceux qui s’emploient à stigmatiser les propos baveux, creux et arrogants des potentats, même quand ces contestataires sont partie intégrante de la classe dominante et exploitante. « On n’est pas sorti du bois », comme disaient mon père et ma mère.