Allemagne: un duo original pour les populistes

Cologne — Les populistes allemands de l’AfD, réunis en congrès, ont désigné un duo éclectique dimanche pour diriger la campagne des législatives de septembre : un septuagénaire appartenant aux durs du parti et une économiste homosexuelle de 38 ans. Les quelque 600 délégués ont validé à 67,7 % la désignation d’Alexander Gauland, 76 ans, et Alice Weidel. Cette décision intervient après des mois d’une guerre des chefs qui a culminé samedi avec la cuisante défaite de la coprésidente de l’Alternative pour l’Allemagne Frauke Petry. Sa motion destinée à empêcher une dérive vers l’extrême droite du parti n’a même pas été examinée. M. Gauland, figure de proue des radicaux de l’AfD, est très apprécié de la base et est un habitué des sorties polémiques, comme lorsqu’il s’en prenait l’année passée au joueur noir de l’équipe nationale de foot, Jérôme Boateng.