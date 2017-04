L’heure des choix pour les Français du Québec

Dans la dernière ligne droite de la campagne électorale de la République française, « En marche ! Montréal », l’antenne outre-Atlantique du mouvement d’Emmanuel Macron, a tenu une assemblée mercredi dernier à l’Usine C devant plus de 250 personnes.

Présente, Sylvia Bellfort vit au Québec depuis 42 ans mais continue de voter lors des élections françaises. Elle n’est pas convaincue par la candidature de Macron. C’est pourtant la deuxième rencontre des pro-Macron à laquelle elle assiste. « Ce qui me plaît chez lui, c’est en même temps ce qui me déplaît : il est un peu à gauche, un peu à droite. Il prend un peu de tout, partout. Qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. » À main levée, un gros tiers des gens réunis dans cette salle indiquent eux aussi hésiter.

Hind Tennia, 23 ans, étudiante en droit, est au contraire parfaitement fixée. Elle porte un t-shirt Macron et rayonne. « C’est la première fois que je m’engage. C’est le candidat du nouveau. » Mais le nouveau en quoi ? La question lui semble bête, tant cela tient pour elle d’une totale évidence qui se passe de la moindre explication. Elle dit : « Avec Macron, les gens n’ont pas d’intérêt particulier, à part l’intérêt général. »

Louise, 21 ans, partie de la France il y a 17 ans, prend la parole devant l’assemblée : « Je me suis identifiée par mes ambitions personnelles à Macron. » Son intérêt : l’écologie. Macron est favorable aux énergies renouvelables, mais dans un horizon relativement éloigné. Et elle apprécie « cette transition en douceur ».

Sous un drapeau étoilé de l’Union européenne et du tricolore républicain, l’assistance écoute avec attention. Les formules sonnantes s’accumulent. « Les convictions sont réelles et concrètes. »« C’est un projet qui permet de nous réaliser. »

Selon Laurent Bonnefoy, invité à prendre la parole, le choix de Macron est « un choix pour la France, pour l’Europe, pour le monde ». Il insiste sur ceci : « On pense que le clivage n’est plus entre la gauche et la droite. » Cette division binaire est dépassée ? Pour lui, il faut plutôt concevoir une division « entre le conservatisme et le progressisme ». Il range d’emblée Macron dans le second camp, au nom d’une vision économique qui favorise la libéralisation. Mais attention : « pas une libéralisation à outrance, mais contrôlée ». « Si vous voulez porter le progrès, nous pensons que le projet Macron est pour vous. »

Hélas, explique Roland Lescure, pilier de la soirée, impliqué discrètement dans le mouvement depuis plusieurs mois, les campagnes électorales sont devenues des opérations fondées sur les images, les impressions, « le trolling » sur les réseaux sociaux. Et cette façon de faire « ne permet pas de créer de la valeur ».

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

En commun

Le groupe France insoumise Montréal soutient pour sa part ardemment le candidat de la gauche Jean-Luc Mélenchon. Il a tenu huit rassemblements dans différents cafés de Montréal avant le premier tour, des 5 à 7 « insoumis », comme ils les appellent. « En tant qu’entité du mouvement de la France insoumise, le groupe de Montréal est composé d’à peu près 120 membres », explique un de ses animateurs, Jean Lanteri, 21 ans, étudiant en économie politique.

Thomas George, 27 ans, étudiant en intelligence artificielle, va voter pour Mélenchon. Ce qui plaît à ses supporteurs est l’idée d’un mouvement, d’une collectivité qui s’implique. « Nous voulons remettre le peuple au pouvoir, dans un mouvement citoyen. » Alain Bernard, 61 ans, a déjà milité pour Québec solidaire, mais dit se retrouver davantage du côté des forces réunies par Mélenchon. « J’ai l’impression que les idées circulent plus, que le mouvement est horizontal. L’être humain est au coeur du programme. Ce n’est pas juste d’économie qu’on parle. »

La vague Mélenchon à Montréal se nourrit beaucoup chez les jeunes, très enthousiastes.

Roland Lescure, tête de pont la plus visible du candidat Macron, dit en aparté que sa fille va voter Mélenchon et qu’il souhaite que son fils au moins « fasse le bon choix ».

Les supporteurs de Macron et de Mélenchon apparaissent de loin les plus structurés. Celui-ci a proposé à celui-là, à la veille du premier tour, un débat public à Montréal, mais le groupe Macron a « opposé un refus », regrette Jean Lanteri.

Du côté du Parti socialiste, les efforts sont structurés autour de Yan Chantrel. « La situation est assez trouble dans l’électorat. Il est vrai qu’il y a une certaine indécision générale. » Les socialistes ont tenu à Montréal plusieurs petites rencontres. Mercredi, ils étaient quelques dizaines dans un café de Montréal.

Onze candidats à la présidence s’offrent au choix des expatriés français. Les derniers sondages ne laissent guère présager de vainqueur clair. Les jeux sont faits désormais et le résultat relève un peu de la loterie. Derrière quelques sympathisants de Mélenchon réunis dans un bar de Côte-des-Neiges, un homme seul est justement installé devant un appareil de loterie vidéo baptisé Royal Spins.

Quelle volonté ?

Les partisans de François Fillon, le candidat des Républicains éclaboussé par le scandale des emplois fictifs de sa femme et ses enfants, ont tenu plusieurs rendez-vous dans des cafés au fil des derniers jours. La petite salle d’un hôtel où ils se réunissaient mercredi était à peu près vide. Dix personnes tout au plus s’étaient réunies là pour écouter Aurelia Le Tareau présenter François Fillon et une invitée vouée à le promouvoir, la femme d’affaires Sheila Smertnik. « Il porte l’audace et la cohérence », dit sur un ton neutre Mme Smertnik.

Canadienne d’origine, elle rappelle avoir milité pour Pierre Elliott Trudeau. Pourquoi Fillon ? La rencontre s’est faite par hasard, dans une librairie. « Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui. »

« Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la France encore cinq ans entre les mains d’un nouveau Hollande », dit Emmanuel, 44 ans, qui ne souhaite pas tant la montée d’un candidat que de contrer un courant particulier de l’électorat.

Dans la peau

Denis Franceskin, 38 ans, candidat du Front national aux législatives pour la circonscription Amérique du Nord, est venu s’adresser aux Français de Montréal le 1er avril. Une quarantaine de curieux et de supporteurs du FN se sont présentés dans un café. Ancien directeur des services d’une chaîne d’hôtels, lié aujourd’hui à une chaîne de gymnases, Franceskin habite à New York. En 2016, il accompagnait Marine Le Pen au Canada. L’accueil a été « glacial »au Québec, a-t-il expliqué récemment au Courrier de Floride. À cause « non pas des gens que l’on rencontrait, mais des journalistes et des trublions envoyés par les hautes instances pour rechercher l’incident ». Il y aurait pour ainsi dire une sorte de complot contre Marine Le Pen de ce côté-ci de l’Atlantique comme ailleurs, bien que « le peuple soit avec Marine, c’est certain ». Une quarantaine de personnes se sont réunies à Montréal le 1er avril pour l’entendre. Il n’a pas répondu à une demande d’entrevue du Devoir. Le réseau semble compter essentiellement sur ses capacités de liaison à l’ère du numérique.