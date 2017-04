Haïti: le palais présidentiel sera reconstruit

Photo: Tyler Anderson Archives Associated Press

Port-au-Prince — Le président haïtien, Jovenel Moïse, a lancé mercredi le processus de reconstruction du palais national, siège du pouvoir exécutif, plus de sept ans après sa destruction lors du séisme de janvier 2010 qui avait tué plus de 220 000 personnes. « Mon gouvernement veut offrir à la jeune génération l’occasion de marquer de son empreinte l’histoire du pays et d’inscrire dans la pierre sa vision d’une Haïti nouvelle », a déclaré Jovenel Moïse depuis les locaux temporaires de la présidence, situés dans la cour de l’ancien bâtiment.