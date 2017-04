Une opération d’évacuation fait 126 morts en Syrie

Rachidine — Une opération d’évacuation d’habitants de localités assiégées en Syrie a tourné au carnage avec la mort de 126 personnes, dont 68 enfants, dans un attentat suicide samedi, l’une des attaques les plus meurtrières en six ans de guerre. Un kamikaze a lancé sa camionnette piégée contre un convoi de bus transportant des milliers d’habitants évacués de Foua et Kafraya, deux localités pro-régime assiégées par les insurgés dans la province d’Idleb, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’attaque, qui n’a pas été revendiquée, est survenue à Rachidine, une banlieue rebelle de la ville d’Alep, plus au nord, où le convoi avait été bloqué pendant plusieurs heures en raison de désaccords entre belligérants.