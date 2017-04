Famine, violence et incurie

L’ONU a redit la semaine dernière que le risque d’importantes famines au Yémen et dans trois pays africains augmentait rapidement. Au moins 20 millions de personnes en danger de mort. Une crise humanitaire qui semble devenir « inévitable » mais qui « aurait pu être évitée », affirme Adrian Edwards, du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). Nos panses pleines nous insensibilisent.

Au Yémen et dans l’est de l’Afrique, les populations sont à l’heure actuelle confrontées non pas à la pire sécheresse, mais à la plus grave crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c’est une crise qui est le résultat — pour utiliser les mots du HCR — d’une « combinaison particulièrement pernicieuse » d’El Niño, certes, mais aussi de conflits armés, de logique économique prédatrice, d’incurie des pouvoirs nationaux et d’indifférence internationale. Et il est entendu, disent les humanitaires, que la situation va devenir plus alarmante encore à l’approche de l’été.

Il aura fallu que, le 20 février dernier, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’UNICEF déclarent l’état de famine dans le Soudan du Sud, en proie depuis 2013 à une guerre civile aux ressorts génocidaires, pour que la catastrophe agricole et alimentaire que traverse pourtant une grande partie du continent africain refasse surface dans le « monde » représenté par les médias. La FAO a averti que 5 millions de Sud-Soudanais risquaient de basculer dans la famine en 2017.

Au Yémen, terrain d’un conflit où l’Iran affronte par forces interposées l’Arabie saoudite et les États-Unis, ils sont plus de 7 millions de personnes « à se débattre déjà entre la malnutrition et la mort », déclarait début mars le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres ; ils sont ensuite 3 millions en Somalie, déchirée par la guerre civile depuis 25 ans ; et 5 millions dans le nord-est du Nigeria, terrorisé par les djihadistes de Boko Haram. Le scandale qu’est le Nigeria est particulièrement édifiant : un grand producteur pétrolier où l’injustice économique vérifie la vérité de la « malédiction des ressources ».

Autant de chiffres qui mesurent une immense tragédie humaine, mais qui émeuvent peu, finalement. Comme si la souffrance était une réalité générique, sans visage.

La crise climatique et humanitaire était pourtant annoncée depuis presque deux ans. Des systèmes d’« alerte précoce » ont été mis sur pied dans la foulée des grandes sécheresses des années 1970 et 1980. « Tout le monde savait que quelque chose de grave se préparait », dit au Monde un ancien directeur du service d’aide humanitaire de l’Union européenne.

Au reste, l’urgence est loin de ne concerner que les quatre pays qui sont aujourd’hui sur les radars. L’ensemble de l’Afrique australe est aussi touché par sa pire crise alimentaire des 25 dernières années. « La fenêtre nous permettant de répondre aux défis de manière significative se referme rapidement », disait — en mai 2016 ! — un responsable de l’UNICEF.

Pour beaucoup d’Africains, elle s’est donc refermée.

Pour « éviter la catastrophe » au Yémen et dans la Corne de l’Afrique, M. Guterres a réclamé à la mi-mars des pays donateurs un financement de 4,4 milliards de dollars américains d’ici juillet. L’ONU n’a reçu pour l’instant que 21 % de ces fonds — avec contribution du Canada à hauteur de 120 millions de dollars.

L’horizon offre malheureusement peu d’espoir de mobilisation salutaire, et encore moins de changement de paradigme de développement économique, dans la mesure où la catastrophe annoncée se déploie sur fond de désengagement américain emmené par un président Trump pour qui l’avenir du monde passe par une hausse massive des dépenses militaires aux dépens, notamment, des budgets de l’aide internationale.

Ce qui fait qu’au moment où se dessine la pire crise humanitaire des 70 dernières années, M. Trump se propose de renoncer aux responsabilités qu’ont historiquement eues les États-Unis en tant que premier pays donateur. « L’idée que l’aide alimentaire et les programmes d’assistance humanitaire sont essentiels sur le plan moral et cruciaux à notre sécurité nationale n’a jamais été aussi compromise », estime un ancien haut fonctionnaire du département d’État sous Obama. Qui donc prendra le relais de ce désengagement ?

The Star, un journal kenyan, revenait récemment sur la précédente sécheresse à avoir frappé la Corne de l’Afrique, en 2011. Arrivée trop tard et de façon insuffisante, l’aide internationale « n’a pas suffi à recréer les ressources sociales, économiques et écologiques qui auraient permis de faire face aux sécheresses à venir ». Ceci éclairant cela, le monde reste pris au piège de dynamiques qui le détruisent.