Pakistan: un attentat suicide dans une église chrétienne déjoué

Islamabad — Une volontaire pour une attaque suicide contre une église chrétienne à Pâques a été capturée au Pakistan avant de passer à l’acte, a annoncé lundi un porte-parole de l’armée, précisant qu’elle avait fait allégeance au groupe État islamique. Noreen Leghari, étudiante en seconde année de médecine, a été arrêtée lors d’une opération de l’armée conduite dans la nuit de vendredi à Lahore, au cours de laquelle quatre soldats ont été blessés et son compagnon et complice tué, a indiqué à la presse le général Asif Ghafoor. Lahore, capitale du Penjab, avait été le théâtre l’an dernier du plus sanglant attentat mené un dimanche de Pâques. Une attaque suicide dans un parc y avait fait plus de 70 morts, dont de nombreux enfants, revendiquée par une faction des talibans pakistanais, le Jamaat-ul-Ahrar. Le Pakistan a vu depuis le début de l’année une recrudescence des attentats.