Irak: des fidèles célèbrent leurs premières Pâques après le groupe armé EI

Photo: Christophe Simon Agence France-Presse

Seul le son des cloches d’une église dont les murs sont toujours recouverts de graffitis à la gloire du groupe État islamique (EI) a perturbé dimanche le calme régnant sur Qaraqosh, une ville irakienne quasiment déserte. Pour les fidèles venus célébrer Pâques dans cette ville reprise en octobre aux djihadistes, cette messe à l’église Mar Yohanna a été très symbolique, même si la majorité des habitants de Qaraqosh — qui comptait quelque 50 000 chrétiens avant sa conquête par les djihadistes durant leur vaste offensive de l’été 2014 — sont toujours déplacés. Quand le groupe EI s’est emparé de Mossoul, la deuxième ville du pays, et des localités environnantes, les djihadistes ont laissé trois options à la minorité chrétienne : se convertir, payer une forte taxe ou mourir. Une centaine de personnes ont assisté à la messe, un peu moins qu’à l’occasion du dimanche des Rameaux il y a une semaine dans une autre église de Qaraqosh. Également connue sous le nom de Hamdaniya ou Bakhdida, Qaraqosh était l’une des plus importantes villes chrétiennes en Irak. Le groupe EI s’était acharné sur ses édifices religieux, faisant tomber les clochers ou brisant les icônes et les crucifix.