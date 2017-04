Quelle joie, quel bonheur!

Les médias nous apprennent que les États-Unis ont largué « la mère de toutes les bombes » et qu’elle a fait au moins une vingtaine de morts ! En prime, une photo du cratère et tous les détails techniques de la mère porteuse de mort, longueur, largeur, poids, vitesse et composition des ingrédients. Et détail très rassurant : seulement 10 % des effets d’une bombe nucléaire. Me voilà rassuré en effet. Dans votre arsenal, en avez-vous une avec 20 %, 30 %, d’efficacité, etc. ? Car je sais que vous en avez des tonnes, d’armes à destruction massive, alors que vous poussez les hauts cris si un autre État veut en construire une.

Voilà où on en est rendu dans notre quotidien, assassinat par drone par des opérateurs assis dans leur fauteuil, largage d’une gentille bombe maternelle, description détaillée des armes qui tuent, montrant le génie du genre humain.

Axe du mal, axe du bien ? Plutôt des êtres humains désaxés.