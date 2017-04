Iran: Rohani candidat à un second mandat

Photo: Atta Kenare Agence France-Presse

Le président modéré iranien, Hassan Rohani, s’est porté vendredi à Téhéran candidat à l’élection présidentielle du 19 mai avec l’espoir d’obtenir un second mandat, malgré les critiques des conservateurs et un bilan économique en demi-teinte. Son principal concurrent, le religieux conservateur Ebrahim Raissi, une figure montante au sein du pouvoir, s’est inscrit le même jour sur la liste des candidats. « Je suis venu de nouveau pour l’Iran. Je suis venu pour l’islam. Je suis venu pour plus de liberté, plus de sécurité et plus de progrès », a déclaré M. Rohani. Âgé de 68 ans, M. Rohani avait été facilement élu en 2013. Toujours soutenu par les partis modérés et réformateurs, il peut se targuer d’avoir conclu l’accord international sur le nucléaire et ramené l’inflation de plus de 40 % à environ 8 %. La déception est cependant palpable dans la société sur le manque de progrès économiques et un taux de chômage qui est passé de 10,5 % à 12,4 %.