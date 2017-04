Plus de 2000 migrants sauvés au large de la Libye

Rome — Plus de 2000 migrants ont été secourus en mer Méditerranée vendredi au large de la Libye, ont indiqué à l’AFP les garde-côtes italiens.

Les sauveteurs ont précisé qu’un adolescent a été retrouvé mort dans l’un des 16 canots pneumatiques à la dérive, qui étaient pleins à craquer.

L’association Médecins sans frontières (MSF) a notamment pu secourir 1145 personnes à bord de deux navires, au cours d’opérations qualifiées d’épuisantes.

« Les États de l’UE continuent à fermer les yeux » et en 2017 « la mer continue a être un cimetière », a critiqué MSF sur Twitter.

A very difficult rescue today for the #Aquarius with one teenager found dead in a rubber boat. In 2017, the sea continues to be a graveyard. pic.twitter.com/2gVh5AOOcd