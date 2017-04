L’opposition sud-africaine mobilise la rue contre Zuma

Photo: Gianluigi Guercia Agence France-Presse

Pretoria — L’opposition sud-africaine a réussi mercredi une nouvelle démonstration de force en faisant descendre massivement ses troupes dans les rues de Pretoria pour exiger la démission du président Jacob Zuma, dont la légitimité est de plus en plus contestée dans le pays. Quelques jours après une première vague de manifestations d’ampleur dans plusieurs villes du pays, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale aux cris de « Zuma doit partir ». Englué depuis des mois dans une litanie d’affaires de corruption, le chef de l’État a provoqué une nouvelle tempête politique en procédant le 30 mars à un large remaniement ministériel. Au pouvoir depuis la fin officielle de l’apartheid en 1994, le parti de l’icône Nelson Mandela a vu son influence reculer, sur fond de chômage record et de déclin de l’économie.