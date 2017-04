Hausse inquiétante du nombre d’enfants utilisés par Boko Haram

Lagos, Nigeria — Le nombre d’enfants utilisés par le groupe djihadiste Boko Haram dans des attaques kamikazes a fortement augmenté, et les armées de la région du lac Tchad continuent à les maintenir en détention pour obtenir des informations sur le conflit, s’est alarmée l’UNICEF mercredi.

« Le nombre d’enfants utilisés dans des attaques suicides dans le conflit du lac Tchad s’élève à 27 au premier trimestre 2017, contre 9 à la même période l’an dernier », selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance.

« C’est la pire utilisation possible des enfants dans les conflits », explique Marie-Pierre Poirier, directrice de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, alors que le Nigeria se prépare à commémorer l’enlèvement des lycéennes de Chibok, il y a trois ans.

En avril 2014, environ 200 jeunes filles avaient été enlevées par le groupe djihadiste, soulevant une indignation mondiale. Les kidnappings en masse d’enfants, de femmes et d’hommes dans les villages attaqués par le groupe sont particulièrement fréquents. Ils sont ensuite forcés à combattre aux côtés des insurgés.

Jusqu’à présent, 117 enfants ont été utilisés pour commettre des attentats à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun depuis 2014: 4 en 2014, 56 en 2015, 30 en 2016 et 27 au cours des trois premiers mois de 2017.

Enfants, jeunes adolescentes, mais aussi des femmes portant des nouveau-nés se sont fait exploser sur ordre du groupe.

L’UNICEF s’inquiète du nombre d’enfants détenus par les armées des quatre pays de la région (Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun). « En 2016, près de 1500 enfants étaient en détention administrative. »

« Ils sont détenus dans des casernes, séparés de leurs parents, sans suivi médical, sans soutien psychologique, sans éducation, dans des conditions et pour des durées que l’on ignore, explique Patrick Rose, coordonnateur régional. Ils les interrogent sur ce qu’ils ont vu pour avoir des renseignements sur le conflit. »

L’année dernière, Amnesty International avait déjà alerté les autorités sur ces conditions de détention « horribles »: les personnes interrogées souffrent de « maladies, de faim, de déshydratation et de blessures par balle ». 149 personnes, dont 11 enfants de moins de six ans sont morts dans les casernes de Giwa à Maiduguri (État du Borno, nord-est du Nigeria) entre janvier et mai 2016.

Lundi, le gouvernement nigérian a annoncé avoir libéré 600 personnes, dont 200 enfants, un geste « d’espoir » salué par les humanitaires qui encouragent une meilleure réintégration des villageois qui ont vécu sous le joug des combattants de Boko Haram.

Le groupe djihadiste est largement affaibli depuis l’arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari au Niger, mais la région du lac Tchad reste très instable.

Le conflit avec Boko Haram a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés.