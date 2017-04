Genève — L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dénoncé mardi l’existence de véritables « marchés d’esclaves » en Libye, où les migrants sont vendus entre 200 et 500 dollars. « Vous allez au marché et vous pouvez payer entre 200 et 500 dollars pour avoir un migrant » et l’utiliser pour « vos travaux », a déclaré aux médias le chef de la mission de l’OIM en Libye, Othman Belbeisi. Dans un communiqué, l’OIM, une agence liée au système des Nations unies, explique que son personnel en Libye et au Niger a pu recueillir des récits « choquants » de migrants, qui ont décrit l’existence de « marchés d’esclaves » dans lesquels des centaines d’hommes et de femmes sont vendus. Ces personnes sont notamment vendues sur des places publiques ou dans des garages.