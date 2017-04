Au Tadjikistan, on oblige les policiers à aller au théâtre

Douchanbé — Les policiers du Tadjikistan devront dorénavant aller régulièrement au théâtre pour « élever leur niveau culturel », a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur de ce pays d’Asie centrale.

Les policiers « de tous rangs » devront aller au théâtre au moins une fois par mois, a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Oumarjon Emomali.

Aller au théâtre « élèvera » le « niveau culturel des policiers et réduira leur fatigue après une journée de travail difficile et stressante », a-t-il expliqué, précisant que « la police, à la fois dans la capitale et dans les régions, sera informée des dernières sorties ».

L’autoritaire président tadjik Emomali Rakhmon, qui dirige le pays depuis 1992, a ordonné en 2015 la construction d’un théâtre de 100 millions de dollars appelé à devenir le plus grand d’Asie centrale.

En 2012, le Tadjikistan avait déjà ouvert la plus grande librairie de la région, mais les autorités avaient ensuite demandé au public d’en remplir les rayons.

Le pays est habitué aux projets grandioses. En 2011, le mât le plus haut du monde avait été inauguré dans la capitale Douchanbé. D’une hauteur de 165 mètres, il est surmonté d’un drapeau tadjik de 30 mètres sur 60.