Pas de solution en Syrie avec Assad, selon les pays du G7

Lucques — Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont tous d’accord pour reconnaître qu’aucune solution n’est possible en Syrie tant que le président Bachar al-Assad sera au pouvoir, a déclaré mardi à Lucques (centre) le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault.

L’ensemble des participants au G7 et à la réunion élargie avec plusieurs pays arabes (Qatar, Jordanie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite) et Turquie ont insisté pour dire qu'« il n’y a pas d’avenir de la Syrie possible avec Bachar al-Assad », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

« Ce n’est pas une position d’agressivité à l’égard des Russes, plutôt une main tendue, dans la clarté », a-t-il insisté.

Mais, a-t-il ajouté, « maintenant ça suffit […] il faut sortir de l’hypocrisie et rentrer très clairement dans le processus politique ».

Les chefs de la diplomatie des pays du G7 (États-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France et Italie) se sont retrouvés lundi et mardi en Toscane pour faire le point sur la Syrie et afficher leur unité avant la visite à Moscou du secrétaire d’État américain, Rex Tillerson.

« Nous voulons amener la Russie à soutenir le processus politique en vue d’une résolution pacifique du conflit syrien », a indiqué de son côté le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, cité dans un communiqué.

Le ministre allemand a précisé que c’était là la position du secrétaire d’État américain. « Il a tout notre soutien pour ses pourparlers à Moscou mercredi », a-t-il encore affirmé.



Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a quant à lui déclaré « espérer » le départ du président syrien Bachar al-Assad afin de permettre une solution politique à la guerre qui ravage son pays.

« Notre espoir est que Bachar al-Assad ne fasse pas partie de cet avenir », a indiqué M. Tillerson devant quelques journalistes, après avoir insisté sur la nécessité pour le peuple syrien de déterminer son avenir politique.