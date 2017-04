Un lion et un ours évacués du zoo de Mossoul en guerre

Ils étaient les derniers survivants du zoo ravagé de Mossoul en Irak. Simba le lion et Lula l’ours brun ont finalement été évacués vers la Jordanie au terme d’une mission ardue en zone de guerre menée par l’organisation Four Paws , qui vient en secours aux animaux en détresse partout dans le monde. En février, le vétérinaire Amir Khalil avait découvert Simba et Lula le pelage recouvert de boue et d’excréments, tournant en rond dans le zoo de Mossoul. « Je suis un vétérinaire, je me dois de m’occuper de ces animaux. Ce sont des réfugiés. C’est notre devoir de les emmener dans un sanctuaire sécurisé », martèle ce vétérinaire égypto-autrichien de 52 ans pour expliquer sa détermination. « À partir de maintenant, ils n’auront plus à faire partie de cette guerre ».