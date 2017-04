Du cannabis dans les pharmacies d’Uruguay

Photo: iStock

Montevideo — L’Uruguay deviendra en juillet le premier pays au monde à vendre en pharmacie du cannabis produit sous contrôle de l’État et pour un usage récréatif. « Durant le mois de juillet, le cannabis commencera à être distribué dans les pharmacies », a annoncé le conseiller à la présidence uruguayenne et président du Conseil national des drogues, Juan Andrés Roballo. Le « 2 mai, nous allons habiliter le registre des usagers », sur lequel les Uruguayens et étrangers titulaires d’une carte de résident permanent pourront s’inscrire, s’ils souhaitent s’acheter du cannabis par ce biais. La drogue douce sera commercialisée au prix de 1,30 $US le gramme, chaque consommateur pouvant en acheter au maximum 10 grammes par semaine. L’Uruguay dispose pour l’instant de 400 kilos de cannabis, produits par deux entreprises privées sous contrôle de l’État. « Nous sommes très loin de couvrir la demande réelle qu’il va y avoir », a estimé M. Roballo.