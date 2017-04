L’Inde achète des missiles à Israël

New Delhi — L’Inde a acheté pour 1,6 milliard $US de missiles et technologies à Israël, une transaction présentée comme « le plus gros contrat » d’exportation d’armes de l’État hébreu. L’entreprise publique Israel Aerospace Industries (IAI) fournira à l’Inde un système avancé de missiles, comprenant notamment des missiles sol-air à moyenne portée, des lanceurs et des technologies de communication. Ce contrat de missiles, d’une valeur de 103 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars), constitue « le plus gros contrat de l’industrie de défense israélienne », a affirmé l’entreprise. Les contrats conclus par les entreprises israéliennes d’armement ont atteint 6,5 milliards de dollars en 2016, une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente.