Les États-Unis attaquent une base aérienne en Syrie

Les États-Unis ont frappé jeudi soir la Syrie, tirant des dizaines de missiles de croisière contre une base aérienne du régime en réponse à une attaque chimique présumée que Donald Trump a qualifiée de « honte pour l’humanité ».



La frappe a été menée avec « 59 missiles » Tomahawk, a annoncé un responsable de la Maison Blanche, précisant que Washington avait visé la base aérienne de Shayrat, qui est « associée au programme » d’armes chimiques de Damas et « directement liée » aux événements « horribles » de mardi.

JUST IN: Pres. Trump said “Assad choked out the helpless,” after the US launched missiles into Syria Thursday night. https://t.co/oZz0jUmo8i pic.twitter.com/q8HToGvDJG — CNN (@CNN) 7 avril 2017

Dans un discours préenregistré diffusé jeudi soir, le président Donald Trump a affirmé que ces opérations étaient « dans l’intérêt vital de la sécurité nationale » des États-Unis. De son côté, la télévision d’État syrienne a rapporté que des missiles américains avaient atteint un certain nombre de cibles militaires. Elle a qualifié l’attaque « d’agression ».Il s’agit de la première attaque directe des États-Unis contre le gouvernement syrien. Elle représente une volte-face pour le président Donald Trump, qui avait mené sa campagne électorale en s’opposant à toute implication américaine dans la guerre civile syrienne.M. Trump a semblé ému par les photos d’enfants tués au cours de cette attaque chimique qu’il a qualifiée de « disgrâce contre l’humanité qui avait franchi plusieurs lignes ».Les missiles ont été tirés depuis les bateaux de guerre américains USS Porter et USS Ross qui se trouvent actuellement en Méditerranée orientale, a précisé un responsable américain. Les frappes ont visé « de multiples cibles » sur la base, « avions », « piste », ou pompes à carburant, selon ce responsable.Les missibles ont atteint une base aérienne de l’armée syrienne d’où avaient décollé les avions qui ont réalisé le bombardement aux armes chimiques, a indiqué Donald Trump lors d’une allocution, jeudi soir.Après avoir évoqué la mort d’hommes, de femmes et d’enfants sans défense, il a souligné que cet acte de représailles était « vital aux intérêts de la sécurité nationale » des États-Unis. Il a ajouté que les États-Unis devaient agir pour « prévenir et dissuader la propagation de l’emploi d’armes chimiques mortelles ».« Nul ne le conteste : la Syrie a violé toutes ses obligations [en vertu des accords sur les armes chimiques] et a ignoré les exhortations du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il déclaré.Il a enjoint « toutes les nations civilisées » à collaborer avec les États-Unis pour mettre un terme au massacre et au carnage en Syrie.Les États-Unis ont également accusé le régime du président Bachar al-Assad, jeudi, d’avoir utilisé un agent neurotoxique de type sarin contre la petite ville rebelle de Khan Cheikhoun, dont les images de victimes — femmes et enfants — agonisantes ont choqué le monde.« Pour ces attaques, le régime Assad a utilisé un agent neurotoxique qui a les caractéristiques du sarin », a affirmé un haut responsable de la Maison-Blanche sous couvert d’anonymat, en même temps qu’il révélait une frappe punitive de 59 missiles de croisière sur une base aérienne syrienne.Le président Trump avait menacé depuis mercredi de passer à l’action contre son homologue syrien pour cette attaque « odieuse », un « affront à l’humanité ».Jeudi, en arrivant en Floride pour accueillir son homologue chinois Xi Jinping, il avait encore dénoncé une « honte pour l’humanité » et réclamé que « quelque chose se passe ».Son chef de la diplomatie Rex Tillerson avait accusé « le régime syrien sous la gouverne du président Bachar al-Assad d’être responsable de cette attaque ». La chancelière allemande Angela Merkel a, elle aussi, montré du doigt le « régime d’Assad ».Plus tôt dans la soirée, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur la meilleure réponse à apporter à l’attaque de mardi.La Russie, par la voix de son ambassadeur aux Nations unies, avait mis en garde les États-Unis contre une éventuelle intervention militaire contre son allié syrien.« S’il y a des actions militaires, toute la responsabilité sera sur les épaules de ceux qui auront initié une telle entreprise tragique et douteuse », a déclaré l’ambassadeur russe Vladimir Safronkov à l’issue d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur la Syrie.