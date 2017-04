Gaza: le Hamas pend trois «collaborateurs»

Gaza — Le Hamas a répliqué jeudi au mystérieux assassinat d’un de ses commandants en pendant à Gaza trois hommes accusés de collaboration avec Israël, grand ennemi du mouvement islamiste au pouvoir dans l’enclave palestinienne. Les trois hommes, vêtus de l’uniforme rouge des condamnés à mort, pieds et mains enchaînés et le visage recouvert, ont été pendus sur un terrain d’entraînement à l’intérieur d’un complexe de la police dans l’ouest de la ville de Gaza. Il s’agit de la première exécution collective dans la bande de Gaza depuis que six hommes ont été fusillés en place publique en 2014 en pleine guerre avec Israël. C’est « un message envoyé aux services de sécurité de l’ennemi et aux collaborateurs », a dit à l’AFP Tayssir al-Batch, chef de la police du Hamas.