Venezuela: des heurts dans des manifestations pro et anti-gouvernement à Caracas

Photo: Juan Barreto Agence France-Presse

Caracas — Des heurts ont éclaté jeudi à Caracas, capitale du Venezuela, entre opposants au président socialiste Nicolas Maduro et policiers, dans un climat de forte tension et alors que des milliers de partisans du dirigeant défilaient eux aussi dans la ville. À El Recreo, un quartier de l’est de Caracas, les forces de l’ordre lançaient des gaz lacrymogènes et utilisaient des canons à eau pour disperser les manifestants, dont beaucoup avaient le visage masqué et répliquaient avec des pierres. « Nous voulons virer Maduro, nous sommes lassés de cette dictature, nous n’avons pas peur », affirme Yoleidy Rodriguez, étudiante de 22 ans. Environ 5000 antichavistes (du nom de l’ancien président Hugo Chávez, 1999-2013), rassemblés sur l’autoroute principale de Caracas, tentaient en début d’après-midi de se diriger vers le centre de la capitale.