En Thaïlande, une nouvelle Constitution et un recul

Bangkok — Le roi de Thaïlande a signé jeudi une nouvelle Constitution qui renforce le contrôle de l’armée sur les affaires de l’État, mais ouvre la porte à des élections après trois ans de junte. L’armée soutient que la Constitution — la vingtième depuis 1932 — permettra de lutter contre l’instabilité chronique de la vie politique thaïlandaise et de se débarrasser des parlementaires corrompus. Au pouvoir depuis 2014, les militaires affirment que la signature du nouveau texte est une étape essentielle vers le retour de la démocratie et la tenue d’élections. Mais leurs adversaires font observer que ces scrutins, dont les dates sont inconnues, ne déboucheront que sur une démocratie au rabais, avec un Sénat totalement nommé et un contrôle accru sur les députés élus.