Duterte ordonne l’occupation d’îlots disputés en mer de Chine

Manille — Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé jeudi avoir ordonné à ses militaires de se déployer sur des récifs et îlots inhabités et disputés de mer de Chine méridionale, ce qui pourrait provoquer la colère de Pékin. M. Duterte a expliqué aux journalistes qu’il avait ordonné à l’armée de bâtir des infrastructures sur certains îlots de l’archipel des Spratleys, que son pays revendique comme partie intégrante du territoire philippin. « Construisez-y des infrastructures et hissez le drapeau philippin », a-t-il poursuivi, en ajoutant que Manille revendiquait « neuf ou dix » îles, récifs ou cayes des Spratleys. La Chine considère comme son territoire national la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, au grand dam de Manille et d’autres pays du Sud-Est asiatique.