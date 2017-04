Theresa May en quête d’argent frais en Arabie saoudite

La première ministre britannique, Theresa May, a entamé mardi une visite en Arabie saoudite, où existe, selon elle, « un énorme potentiel d’investissements pour doper l’économie » de son pays en passe de quitter l’Union européenne. Certes, des questions de défense, de sécurité et de contre-terrorisme seront évoquées, mais l’économie dominera cette visite. Le Yémen, où l’Arabie saoudite mène depuis deux ans une campagne militaire controversée, « n’est pas à l’ordre du jour », a déclaré son porte-parole. « Nous soulèverons la question humanitaire » au Yémen, a toutefois indiqué à la BBC Theresa May, ajoutant n’avoir aucun problème à aborder « des sujets difficiles » pendant ses voyages à l’étranger. Elle est cependant restée évasive sur les droits de la personne en Arabie saoudite. Jeremy Corbyn, leader de l’opposition travailliste, a exigé « l’arrêt immédiat » des exportations d’armes britanniques vers l’Arabie saoudite. Theresa May, qui se projette comme un modèle pour les femmes du Moyen-Orient, a été reçue mardi par la présidente de la Bourse de Riyad, Sarah al-Suhaimi, avant une rencontre avec la princesse Reema bent Bandar, la plus haute responsable du sport féminin en Arabie saoudite.