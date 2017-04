Turquie: 19 journalistes trop critiques

Photo: Ozan Kose Agence France-Presse

Istanbul — Des procureurs turcs ont demandé mardi de lourdes peines de prison contre 19 collaborateurs du journal Cumhuriyet, farouchement critique du président Recep Tayyip Erdogan. Les journalistes, dont plusieurs sont en détention préventive depuis plus de cinq mois, sont accusés de soutien ou d’appartenance à diverses organisations « terroristes », selon l’acte d’accusation du parquet d’Istanbul. Les accusés, parmi lesquels figurent le patron de Cumhuriyet, Akin Atalay, son rédacteur en chef, Murat Sabuncu, son prédécesseur, Can Dündar, ainsi que le journaliste d’enquête Ahmet Asik risquent entre 7 ans et demi et 43 ans de prison. Farouchement critique du président Erdogan, Cumhuriyet, fondé en 1924, s’est transformé, sous la houlette de M. Dündar, en machine à scoops, multipliant les enquêtes embarrassantes pour le pouvoir. La Turquie est 151e au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2016, derrière le Tadjikistan et juste devant la République démocratique du Congo.