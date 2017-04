Iran: mal conduire est péché

Téhéran — Quelque 700 personnes ont été tuées pendant le Nouvel An perse sur les routes en Iran, où le fort taux de mortalité au volant a poussé des leaders religieux à qualifier la mauvaise conduite de « péché ». Les chiffres exceptionnellement élevés — avec plus d’un demi-million de morts au cours des deux dernières décennies — ont poussé des leaders religieux à agir. « Violer le Code de la route est un péché, et suivre les règles est un devoir religieux », a affirmé la semaine dernière le grand ayatollah Makarem Shirazi. L’Iran est pratiquement le seul État parmi les pays à revenus intermédiaires à avoir un taux de mortalité sur les routes aussi élevé. Parmi les raisons avancées pour expliquer ce phénomène, la mauvaise qualité des voitures produites localement est souvent citée.