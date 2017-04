Les appels à la démission de Zuma se multiplient

Photo: Associated Press

La fronde anti-Zuma se durcit en Afrique du Sud avec l’appel mardi à la démission du chef de l’État lancé par le principal syndicat et allié historique de l’ANC au pouvoir, à la suite d’un remaniement ministériel qui plonge le pays dans l’incertitude politique et économique.

« Le moment est venu pour lui de démissionner. Nous ne croyons plus en ses capacités de leadership », a lancé le secrétaire général de la Cosatu, Bheki Ntshalintshali, au sujet du président Jacob Zuma.

Embourbé depuis plusieurs mois dans une série de scandales qui divisent jusqu’à son propre parti, M. Zuma est de nouveau sous le feu des critiques depuis son remaniement ministériel controversé.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la nomination de dix ministres et autant de vice-ministres réputés proches de M. Zuma a ravivé les tensions.

Après la Cosatu, un groupe d’anciens combattants de l’ANC, très remontés contre Jacob Zuma depuis plusieurs mois, a également appelé publiquement à sa démission, mardi après-midi.

Un nom cristallise la fracture : celui de Pravin Gordhan, ministre des Finances, chantre de la lutte anticorruption et ennemi n° 1 de M. Zuma au sein du gouvernement, débarqué au profit de Malusi Gigaba, un fidèle du président.

Selon le patron de la Cosatu, ce remaniement a été conduit sur des questions de « loyauté politique » et non de « mérite ».

Une grille d’analyse que partage le vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui a déjà qualifié d’« inacceptable » le limogeage de Pravin Gordhan.

Ce coup de balai a également été rapidement sanctionné par les marchés. Lundi, la note souveraine de l’Afrique du Sud a été dégradée en catégorie spéculative par l’agence Standard Poor’s et le rand sud-africain a perdu 7 % de sa valeur depuis le remaniement face au dollar.

Standard Poor’s a rétrogradé l’Afrique du Sud à BB +, en catégorie spéculative, pointant « l’incertitude politique et institutionnelle » aggravée par le remaniement.

« La dégradation des notes a déjà entraîné une dépréciation significative du rand et je pense que ce n’est qu’un début. On devrait voir une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt », prévient Azar Jammine, économiste interrogé par l’AFP.

« Le président a été négligent et imprudent », a jugé le patron de la Cosatu.

Imperturbable, Jacob Zuma s’est contenté de déclarer avoir « fait des changements pour donner une nouvelle énergie au gouvernement », mardi lors de l’inauguration d’un train à Pretoria. « Si le leadership a changé, l’orientation globale de la politique du gouvernement reste la même », a-t-il assuré.