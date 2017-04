Irrespirable inaction

Le recours aux « armes chimiques, c’est le pire des crimes de guerre », a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, en réaction à l’attaque au gaz menée mardi à khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie, manifestement par l’armée syrienne. La « communauté internationale » hurle son indignation, à juste titre. Sauf que les imprécations n’ont pas empêché depuis quatre ans le régime de Bachar al-Assad de s’en prendre aux civils à répétition et en toute impunité.

« Ce n’est pas du chlore. Les attaques au chlore, on connaît ici, en Syrie… C’est probablement du gaz sarin », affirme un témoin de l’attaque au correspondant de Reuters. Ils « connaissent » parce que la « ligne rouge » tracée en août 2012 par l’ex-président Obama a été franchie à de multiples reprises par le régime dans sa guerre contre les rebelles. La pire attaque — au sarin celle-là aussi — sera commise très exactement un an plus tard dans des secteurs aux mains des rebelles situés en périphérie de Damas, faisant plus de 1400 morts, dont 400 enfants ; et bien d’autres le seront encore pendant les quatre années suivantes, en dépit du démantèlement sous supervision onusienne de l’arsenal chimique dont s’était doté le régime syrien.

En septembre 2014, les enquêteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) confirment que, le printemps précédent, le chlore a été utilisé de manière « systématique et répétée » dans au moins trois localités du centre et du nord du pays. En août de la même année, une commission d’enquête onusienne accuse les autorités syriennes d’avoir eu recours à des armes chimiques, « probablement du chlore », à huit occasions dans l’ouest du pays.

D’autres violations ont été documentées de sources diverses en 2015 et 2016, parfois attribuées au groupe armé État islamique (EI), mais le plus souvent à Bachar al-Assad. Elles se multiplient à la faveur d’une dynamique géopolitique encline à faire de plus en plus l’impasse sur la protection des civils en temps de guerre et le respect le plus élémentaire de la vie humaine. Que dans ces conditions la Syrie soit signataire de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques depuis 2013 et que l’allié russe se soit joint au concert d’indignation internationale relèvent de l’hypocrisie la plus crasse.

On savait déjà le régime d’Al-Assad capable de gestes d’une inhumanité extrême — une inhumanité qui, du reste, a déjà bien fait l’affaire des États-Unis, sans scrupules à l’idée d’utiliser les prisons syriennes en sous-traitance pour prendre en charge les « combattants illégaux » des guerres d’Irak et d’Afghanistan.

L’été dernier, la bataille d’Alep, pendant laquelle Damas a complètement bloqué l’accès à l’aide humanitaire, a bien montré qu’il ne reculerait devant rien pour conserver le pouvoir. L’attaque aérienne de mardi sur le fief rebelle de khan Cheikhoun, qui a fait cent morts, est d’autant plus odieuse que l’aviation syrienne se serait empressée d’aller bombarder l’hôpital où des blessés étaient traités contre ce puissant gaz neurotoxique.

Sur le plan politique, cette nouvelle attaque au gaz (que Damas nie avoir menée) est la preuve désolante que les négociations de paix lancées pour tenter de mettre fin à la guerre, l’une à Astana sous l’égide de la Russie et de l’Iran, l’autre à Bruxelles à l’initiative de l’ONU, sont des postures que Damas n’adopte pour l’heure que pour la forme.

Le fait est, au demeurant, que la ligne rouge que M. Obama n’a jamais fait respecter devient plus floue encore sous Donald Trump, tout à sa guerre exclusive contre le « radicalisme islamique ». La Maison-Blanche affirmant que le départ d’Al-Assad n’est plus prioritaire, ce dernier peut plus que jamais en faire à sa guise. Les pays occidentaux ne sont pas responsables de l’attaque de mardi ; cela ne veut pas dire qu’ils sont sans complicité.