Explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg: au moins 10 morts

Dix personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lundi dans une explosion survenue dans un wagon du métro de Saint-Pétersbourg, les autorités russes disant ne pas écarter la piste terroriste.



Une bombe artisanale a été retrouvée et désamorcée dans une station du métro, peu après l'explosion, a indiqué le Comité national antiterroriste (NAK).



« Dans la station de métro Plochad Vosstaniïa, une bombe artisanale a été découverte et désamorcée à temps », a déclaré dans un communiqué le comité cité par les agences russes, précisant que « les services spéciaux sont sur place ».

Le président Vladimir Poutine, qui se trouvait à Saint-Pétersbourg pour participer à une rencontre avec des journalistes russes, a présenté ses condoléances aux victimes lors d’une courte intervention télévisée peu avant une rencontre avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko.

« Malheureusement, nous avons à commencer notre rencontre avec cet événement tragique. Les causes ne sont pas encore connues et il est encore tôt pour en parler, l’enquête les déterminera», a déclaré M. Poutine.

« Bien sûr, nous étudions toujours toutes les éventualités : accidentelle, criminelle et avant tout une action à caractère terroriste », a-t-il ajouté.

« Selon les premières informations, 10 personnes ont été tuées et 20 blessées », a pour sa part indiqué à l’agence Interfax une source au sein du ministère russe des Situations d’urgence.

« L’explosion a eu lieu dans l’un des wagons. Il y a des victimes » , avait indiqué dans un premier temps une source au sein des forces de l’ordre à l’agence publique Ria Novosti.

Photo: Twitter/ Trusy Gebbelsa

La totalité des stations du métro ont été fermées, selon le service de presse du métro cité par l’agence Interfax, l’explosion ayant eu lieu dans une rame de métro alors qu’elle se trouvait entre deux stations du sud-ouest de Saint-Pétersbourg.

Des enquêteurs se sont rendus sur place pour déterminer les premiers éléments, a annoncé le Parquet de Saint-Pétersbourg dans un communiqué.

Photo: Associated Press

Si le Parquet a évoqué une seule explosion, une source au sein des forces de l’ordre citée par Ria Novosti a évoqué « deux explosions d’engins qui ont été actionnés dans des wagons aux stations Sennaïa Plochiad et Tekhnologuitcheski Institout ».

Selon cette source, les engins explosifs étaient artisanaux et de faible puissance.

Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et aux télévisions russes montrent une rame de métro soufflée par une explosion, de nombreux voyageurs tentant de sortir des victimes des décombres.

L’organisation État islamique avait appelé à frapper la Russie après le début de son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie en septembre 2015.

La Russie avait depuis été victime de plusieurs attaques, mais toutes situées au sein des instables républiques russes du Caucase.

Les services de sécurité russes ont annoncé à plusieurs reprises avoir démantelé des cellules jihadistes qui s’apprêtaient à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg.