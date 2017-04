Populisme vénézuélien

Le « populisme » a bon dos et ratisse large. Le mot, comme le concept qu’il recouvre, souffre d’être flou, utilisé comme une tarte à la crème contre des adversaires politiques dont on veut dénoncer le caractère démagogique, autoritaire, simpliste.

Pourtant, lorsqu’on regarde l’évolution politique en cours en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, on doit bien constater qu’une telle chose existe. Comme discours d’opposition et aspiration à un changement, ce qu’expriment les mouvements de Marine Le Pen (France), Geert Wilders (Pays-Bas) ou Beppe Grillo (Italie). Comme stratégie de conquête et d’exercice du pouvoir : les États-Unis de Donald Trump, la Pologne de Jaroslaw Kaczynski, la Hongrie de Viktor Orbán…

On y retrouve, à divers degrés, plusieurs des éléments suivants : critique d’un vieil ordre « pourri », simplisme des solutions avancées, appel au « peuple » et à la nation contre les « élites traîtresses », dénigrement et attaques contre les pouvoirs alternatifs (judiciaire, médiatique), mise au pas (ou tentative de mise au pas) de la fonction publique, dédain envers le pluralisme, conception plébiscitaire des élections, culte de la personnalité, etc.

L’émergence du populisme rend plus flous les vieux clivages gauche-droite, sans pour autant les abolir. Le populisme de Donald Trump et de Marine Le Pen penche à droite ; celui du chavisme vénézuélien à gauche. Pourtant, ils ont plusieurs points en commun.

Quant à l’opposition « ouverture-fermeture » (au marché, à l’Europe, au monde, aux migrants, à la « différence », au supposé post-nationalisme), elle ne dit pas tout. Les nationalistes indépendantistes d’Écosse et de Catalogne ne peuvent être catégorisés comme populistes — ce seraient plutôt des démocrates centristes et pro-européens — tandis que l’Amérique latine a regorgé et regorge de véritables caudillos populistes au discours internationaliste : à Cuba, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur…

En Amérique du Sud, la plus grande dérive du moment se déroule à Caracas. Le régime d’Hugo Chávez, dont a hérité à sa mort en 2013 le nouveau président Nicolás Maduro, est en train de concrétiser ses potentialités dictatoriales, alors que s’écroule une économie détruite par la corruption, la redistribution clientéliste, l’absence d’investissements et la centralisation du pouvoir… en un mot, par le « populisme ».

Sous Chávez (président de 1999 à 2013), l’authentique popularité du chef lui permettait, avec un vote plébiscitaire périodique (autour de 50-55 % du suffrage populaire), de consolider son pouvoir personnel, de piger dans l’argent du pétrole, de mettre la justice à sa main et d’écraser les médias indépendants (sans les abolir, en tout cas dans la presse écrite).

Malgré un autoritarisme croissant et des conditions électorales devenues injustes voire intenables pour l’opposition, ce régime proche du « fidélisme » cubain gardait toujours le vote libre (chose inconnue à Cuba)… du moins le jour du scrutin, pour le décompte des voix.

La succession de Chávez, depuis maintenant quatre ans, a été une descente continue aux enfers, inscrite dans les années qui précédaient, mais accentuée par l’absence de charisme du successeur, pâle copie de l’original, élu d’extrême justesse début 2013.

Dans ce pays semi-dictatorial où, encore récemment, on comptait honnêtement les voix, l’opposition du centre et de la droite a gagné haut la main les législatives de décembre 2015. Toute l’année 2016 n’a été qu’une guérilla entre les amis du président (un pouvoir aux abois, épaulé par des juges et des forces de l’ordre à sa botte) et une assemblée législative peu à peu vidée de ses prérogatives, alors que s’étendaient la misère du peuple et les queues pour les denrées de première nécessité.

La semaine dernière, la Cour suprême a tenté un passage en force : abolition pure et simple de tous les pouvoirs de l’Assemblée, et leur transfert… à la même Cour suprême ! In extremis, on apprenait samedi que le pouvoir reculait sur cette ultime atteinte à la démocratie, dénoncée par l’opposition interne et par de nombreux pays étrangers comme un « coup d’État ».

Dans une Amérique du Sud où reculent les régimes de gauche (l’élection d’hier en Équateur pouvant accentuer cette tendance), la fuite en avant des héritiers d’Hugo Chávez a peut-être trouvé son point d’arrêt. Tôt ou tard, les leaders de son genre et leurs héritiers voient la réalité les rattraper, les « solutions » populistes n’étant le plus souvent qu’illusoires et provisoires.