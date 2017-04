Une coulée de boue fait au moins 92 morts en Colombie 

Bogota — Au moins 92 personnes ont trouvé la mort, 180 ont été blessées et près de 200 sont portées disparues après une coulée de boue qui a frappé la ville de Mocoa, dans le sud de la Colombie, a annoncé samedi la Croix-Rouge.«Nous avons 92 morts et 180 blessés» et près de 200 personnes disparues, a déclaré Cesar Uruena, directeur général des secours de la Croix-Rouge colombienne après le drame survenu dans la nuit de vendredi à samedi, après de fortes pluies. Un précédent bilan faisait état d’au moins 23 morts.D'autres détails suivront.