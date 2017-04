Attentat au Pakistan: 22 morts

Photo: Agence France-Presse

Peshawar — Un attentat à la bombe revendiqué par les talibans pakistanais a dévasté vendredi le marché d’une zone majoritairement chiite du nord-ouest du Pakistan, faisant au moins 22 morts et 57 blessés. Un « énorme boum » a retenti dans la matinée dans un marché bondé de Parachinar, capitale de la zone tribale de Kurram, ont témoigné des rescapés. Il s’agit de la deuxième attaque d’ampleur cette année dans cette ville. Elle survient après une vague d’attentats qui avaient fait plus de 130 morts en février dans le pays, choquant les Pakistanais après une longue période de calme relatif, et poussant l’armée à lancer une nouvelle offensive contre les insurgés. Une faction active du mouvement des talibans pakistanais, Jamaat-ul-Ahrar, a revendiqué cet attentat.