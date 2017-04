Colombie: 156 militants tués en 14 mois

Bogotá — Depuis début 2016, 156 militants des droits de la personne et leaders d’associations ont été assassinés et 500 autres menacés en Colombie, qui met en oeuvre un accord de paix avec la guérilla des FARC. « Entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2017, il y a eu 156 homicides, cinq disparitions forcées et 33 attentats », a précisé le service du Défenseur du peuple, organisme public de protection des droits de la personne. « L’une des principales causes du phénomène est la prétention de groupes armés illégaux à occuper les régions dont se retirent les FARC, pour prendre le contrôle des économies illicites qui ont financé la guerre en Colombie », a déclaré le directeur du Défenseur du peuple, Carlos Negret, en présentant un rapport.