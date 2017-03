Xi Jinping ira à Mar-a-Lago

Pékin — Le président chinois Xi Jinping sera reçu les 6 et 7 avril par Donald Trump dans la villa du président américain à Mar-a-Lago en Floride, a annoncé jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères. Il s’agira de la première rencontre entre le président Xi et Donald Trump, qui a vivement critiqué la Chine durant sa campagne électorale, l’accusant d’avoir « volé » des millions d’emplois aux États-Unis. Une telle rencontre semblait improbable il y a encore quelques mois. M. Trump, à peine élu, avait provoqué l’ire de Pékin en laissant entendre qu’il pourrait revenir sur une position diplomatique datant de 1979 sur le « principe de la Chine unique », par lequel Pékin interdit tout contact officiel entre Taïwan et des pays étrangers. Il avait également menacé la Chine d’une guerre commerciale. Mais dans un appel téléphonique mi-février avec Xi Jinping, le président américain avait joué l’apaisement et assuré qu’il respecterait le principe de la Chine unique, ce qui avait ouvert la perspective d’une rencontre.