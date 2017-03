Suu Kyi dit non à l’ONU

Rangoon — La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a rejeté jeudi la décision des Nations unies d’envoyer une mission d’enquête sur les récentes exactions contre la minorité musulmane des Rohingyas, imputées à l’armée, lors d’un discours à l’occasion de sa première année au pouvoir. Lorsqu’Aung San Suu Kyi, une ancienne dissidente, est arrivée au pouvoir il y a un an, après des années de dictature militaire, les attentes à son égard étaient très fortes. Mais les réformes économiques et sociales tardent à venir et la communauté internationale s’inquiète de plus en plus du sort des Rohingyas, traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90 % bouddhiste. Jeudi soir, Aung San Suu Kyi à dit ne pas accepter la décision de l’ONU, « car elle ne convient pas à la situation de notre pays », confirmant ainsi la position du ministère birman des Affaires étrangères.