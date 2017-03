Le nombre de réfugiés syriens franchit le cap des cinq millions

Beyrouth — Plus de cinq millions de Syriens, soit environ un quart de la population, sont devenus des réfugiés, a annoncé jeudi l’ONU alors que des ONG exhortent de nouveau la communauté internationale à accroître son aide.

« C’est une étape importante », a résumé la porte-parole du Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) en commentant ce nombre record de réfugiés.

« Alors que le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants ayant fui six années de guerre en Syrie a franchi la barre des 5 millions, la communauté internationale doit faire davantage pour les aider », a lancé le HCR.

La guerre en Syrie a déclenché la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 320 000 morts en six ans et des millions de déplacés. Le pays comptait 22 millions d’habitants avant la guerre.

Malgré une baisse d’intensité des combats dans plusieurs régions, « la situation n’est pas encore assez sûre pour que les gens puissent retourner chez eux. Nous voyons encore chaque jour des gens être déracinés », a souligné à l’AFP Alun McDonald, le porte-parole régional de Save the Children.

Il a regretté que la communauté internationale, incapable de régler le conflit, ait failli à augmenter son aide au fur et à mesure que la crise humanitaire s’aggravait, fermant au contraire de plus en plus les frontières, notamment en Europe.

Près de trois millions de Syriens sont réfugiés en Turquie, le pays voisin le plus affecté, selon le HCR. Moins de 10 % d’entre eux ont été accueillis dans des camps, tandis qu’une majorité vit dans les villes, dont plus de 500 000 à Istanbul.

Plus d’un million ont fui au Liban et 657 000 en Jordanie, mais les autorités d’Amman évaluent leur nombre à 1,3 million. Ils sont par ailleurs plus de 233 000 en Irak, plus de 120 000 en Égypte et près de 30 000 dans les pays d’Afrique du Nord, selon le HCR.

Dans un communiqué commun avec des organisations syriennes, l’organisation Oxfam a appelé jeudi à apporter plus d’aide aux pays voisins de la Syrie.

Sa directrice générale, Winnie Byanyima, a appelé « les pays riches à afficher leur soutien aux voisins de la Syrie qui ont accueilli ces réfugiés et à relocaliser au moins 10 % des réfugiés syriens les plus vulnérables d’ici la fin 2017 ».

Les cinq millions de personnes ayant fui la Syrie en guerre, chiffre annoncé jeudi par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), constituent le plus gros contingent des quelque 21 millions de réfugiés à travers le monde. Selon le dernier rapport annuel du HCR, publié en juin 2016, le nombre de déplacés et de réfugiés ayant fui les multiples conflits et persécutions dans le monde a atteint en 2015 le niveau record de 65,3 millions : 21,3 millions de réfugiés (personnes ayant quitté leur pays), 40,8 millions de déplacés (ayant quitté leur foyer en restant dans le pays) et 3,2 millions de demandeurs d’asile (dans les pays industrialisés).