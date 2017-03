Au Mexique, série noire en mars pour les journalistes

Veracruz — Le Mexique, troisième pays le plus dangereux au monde pour les journalistes après la Syrie et l’Afghanistan, a connu en mars une augmentation spectaculaire de la violence contre la presse dans un contexte d’impunité croissante. Le rédacteur en chef d’un quotidien de l’État de Veracruz, à l’est du Mexique, a été visé mercredi « quasiment à bout portant » à l’aube et se trouvait dans un état très grave selon Jorge Morales, secrétaire administratif de la Commission de protection des journalistes de cet État. Armando Arrieta, 51 ans, travaillait depuis plus de 20 ans au journal La Opinion de la ville de Poza Rica, où il a également occupé le poste de directeur éditorial. Il s’agit de la quatrième attaque par arme à feu contre un journaliste au Mexique depuis début mars, un rythme sans précédent.