Moscou et Téhéran affichent leur entente

Photo: Sergei Karpukhin / Pool photo via Associated Press

Moscou — Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue iranien, Hassan Rohani, ont affiché mardi leur entente au sujet du règlement de la crise en Syrie. Au moment où certains hommes politiques syriens et experts voient monter une certaine rivalité entre les deux pays sur le terrain syrien, la première visite officielle de M. Rohani en Russie depuis son élection en 2013 a donné l’occasion aux deux chefs d’État de se présenter en alliés en signant nombre d’accords commerciaux. « Nous pouvons constater avec certitude que les relations entre la Russie et l’Iran sont vraiment amicales et respectueuses », a déclaré M. Poutine, à l’issue d’environ trois heures de pourparlers au Kremlin. Vladimir Poutine et Hassan Rohani ont insisté sur leur détermination à lutter contre le terrorisme.