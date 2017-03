Syrie: le groupe EI contre-attaque

Barrage de Tabqa — Les djihadistes du groupe État islamique (EI) ont lancé mardi des contre-attaques dans le nord de la Syrie pour bloquer l’offensive de l’alliance de combattants kurdes et arabes épaulée par les pays occidentaux. Le groupe EI cherche à freiner l’avancée des Forces démocratiques syriennes (FDS) qui encerclent progressivement Raqqa et se trouvent au plus proche à seulement 8 km de cette ville, la capitale de facto du groupe en Syrie depuis 2014. « Les batailles font rage sur tous les fronts autour de Raqqa, accompagnées de raids incessants de la coalition » internationale menée par Washington, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme. « La majorité des accrochages sont dus aux contre-offensives du groupe EI », a-t-il dit, ajoutant que l’objectif des djihadistes était de « mener une guerre d’usure pour éreinter leurs adversaires, notamment autour de l’aéroport de Tabqa », à 55 km à l’ouest de Raqqa.