Un barrage près d’être enlevé au groupe État islamique

Barrage de Tabqa — Des combattants arabes et kurdes syriens tentaient lundi d’avancer vers la ville et le barrage de Tabqa dont la conquête leur permettrait de resserrer davantage l’étau autour du groupe djihadiste État islamique (EI) à Raqqa, leur « capitale » en Syrie. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), appuyées dans les airs par la coalition internationale dirigée par les États-Unis et au sol par des conseillers militaires américains, ont pris dimanche l’aéroport militaire de Tabqa. Il s’agit d’une étape importante dans l’offensive qu’elles ont lancée en novembre pour chasser le groupe EI de Raqqa, dont les djihadistes se sont emparés en 2014. Les FDS, qui sécurisent l’aéroport, veulent avancer vers le nord en direction de la ville voisine de Tabqa, et cherchent dans le même temps à prendre l’important barrage éponyme, au nord de la ville. Situé sur l’Euphrate, ce barrage est le plus grand de Syrie. Selon un journaliste de l’AFP sur place, les FDS ont pu entrer lundi dans l’immense complexe par son accès nord, mais le barrage lui-même est toujours contrôlé par le groupe EI.