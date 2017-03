L’interdiction des ordinateurs sème la colère dans les pays visés

Pour l’heure, aucun autre pays n’a suivi la décision de Londres et Washington.

La décision de Washington et Londres d’interdire ordinateurs et tablettes dans les cabines d’avion en invoquant les risques d’attentat provoquait mercredi incompréhension et colère dans les pays visés, des Émirats à la Turquie en passant par la Tunisie.

« On m’a retiré mon ordinateur portable et ma caméra », a protesté un passager avant d’embarquer de l’aéroport de Dubaï sur un vol de la compagnie Émirats vers les États-Unis.

Avant même l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue samedi, Dubaï Airports a en effet annoncé « adhérer à toutes les directives réglementaires » données la veille par les États-Unis.

Celles-ci obligent les passagers à mettre en soute tous les appareils électroniques plus gros qu’un téléphone portable, soit les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeu ou encore les appareils photo.

Cette mesure concerne tous les vols au départ de huit pays, tous alliés ou partenaires de Washington : la Jordanie, l’Égypte, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Maroc.

Parallèlement, le Royaume-Uni a annoncé une interdiction quasi similaire qui affectera « d’ici à samedi » la Turquie et cinq pays arabes (Liban, Jordanie, Égypte, Tunisie et Arabie saoudite).

Une certaine confusion demeurait sur les conditions d’application de cette mesure.



« Je me rends demain aux États-Unis sur un vol de KLM. Mais je ne sais pas si je dois prendre mon ordinateur portable avec moi ou non », témoigne à l’AFP Mira Mouhanna, une Libanaise de 33 ans basée à Dubaï. À l’aéroport de Tunis, un passager se rendant au Canada via Londres ne cache pas son incompréhension.

Pour l’heure, aucun autre pays n’a suivi Londres et Washington. La France et le Canada ont indiqué réfléchir tandis que l’Allemagne, la Suisse et l’Australie ont écarté l’idée.