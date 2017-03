Les avocats d’«El Chapo» réclament des conditions de détention plus souples

«El Chapo» est soupçonné d’avoir été à la tête d’une organisation criminelle qui a vendu des drogues valant des milliards de dollars et orchestré des meurtres et des enlèvements.

Photo: Eduardo Verdugo Associated Press

New York — Les conditions de détention du narcotrafiquant mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman sont si sévères qu’il a commencé à souffrir d’hallucinations auditives, selon ses avocats.

Guzman se trouve actuellement dans l’aile à sécurité ultra-maximale d’une prison de New York qui a déjà accueilli des terroristes et des mafieux. Dans une requête présentée au tribunal la semaine dernière, son équipe juridique réclame qu’il soit libéré de cette aile ; qu’il soit transféré au sein de la population générale ; et qu’il puisse accueillir davantage de visiteurs.

Les procureurs fédéraux américains ont répliqué, mardi, que ces mesures sont amplement justifiées pour un individu qui s’est évadé deux fois de prison au Mexique, notamment par le biais d’un tunnel de 1,5 km qui s’ouvrait sous le plancher de sa douche.

L’homme de 59 ans est arrivé aux États-Unis en janvier pour faire face à une kyrielle d’accusations. Il est soupçonné d’avoir été à la tête d’une organisation criminelle qui a vendu des drogues valant des milliards de dollars et orchestré des meurtres et des enlèvements.

La requête déposée par ses avocats affirme qu’il est depuis confiné à sa cellule 23 heures par jour, avec seulement une radio pour lui tenir compagnie. On lui aurait interdit de rencontrer sa femme ou de lui parler au téléphone, ce qui contreviendrait à ses droits constitutionnels.

Des troubles d’anxiété qui ont fait surface pendant son incarcération au Mexique se seraient aggravés au point où il aurait maintenant de la difficulté à respirer. Il souffrirait également de maux de gorge et de tête, ainsi que d’hallucinations auditives qui lui font entendre de la musique même quand sa radio est éteinte.

Les procureurs fédéraux font valoir, en revanche, que sa cellule est la plus grande de toute l’aile ; qu’il dispose d’une fenêtre givrée qui laisse entrer la lumière du jour ; et qu’il profite de longues visites avec son équipe juridique qui essaie de lui enseigner l’anglais.

Quant aux hallucinations auditives, un psychologue aurait déterminé qu’il s’agit en fait de la radio d’un employé.

La prochaine comparution de Guzman devant la justice est prévue pour le 5 mai.