Grèves contre la réforme des retraites au Brésil

Grèves, manifestations et même occupation du ministère de l’Économie : des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans la rue mercredi pour dénoncer la réforme des retraites du gouvernement du président conservateur Michel Temer. Dès 5 h du matin, plusieurs centaines de militants de gauche, notamment du Mouvement des sans-terre (MST), se sont introduits dans l’immeuble du ministère de l’Économie, principal concerné par cette réforme qui vise, selon le pouvoir, à sortir le pays d’une récession historique. Plus tard dans la matinée, plus de 5000 personnes étaient réunies sur l’esplanade des ministères à Brasília, selon la police. À São Paulo, poumon économique du pays, la grève des transports a provoqué des embouteillages monstres. À Rio de Janeiro, les écoles publiques étaient en grève, alors que la collecte des ordures était suspendue à Brasília.