Premier recensement en 19 ans au Pakistan

Le Pakistan a lancé mercredi son premier recensement en près de deux décennies, un exercice titanesque aux profondes répercussions politiques mené sous très haute sécurité par des dizaines de milliers de recenseurs civils et militaires. Plus de 300 000 personnes sont impliquées dans l’exercice, dont 84 000 recenseurs civils, pour l’essentiel des instituteurs et fonctionnaires locaux, et 44 000 recenseurs militaires qui rempliront leurs propres fiches. Il s’agit d’un pari colossal pour un pays à la bureaucratie mal armée pour de tels défis logistiques. D’autant que les préparatifs n’ont été lancés qu’il y a trois mois sous la pression de la Cour suprême après des années de querelles politiciennes. L’enregistrement officiel des changements démographiques majeurs intervenus au cours des deux dernières décennies pourrait avoir de lourdes répercussions sur les circonscriptions électorales, la répartition des sièges à l’Assemblée nationale ou encore la distribution des fonds fédéraux. Un enjeu majeur à un an des législatives. En 1998, le Pakistan comptait officiellement 134,7 millions d’habitants. Considéré par l’ONU comme le sixième pays le plus peuplé du monde, sa population est désormais estimée à environ 200 millions d’habitants.