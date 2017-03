Une autre portion de la statue présumée de Ramsès II est récupérée

Le Caire — Le torse de trois tonnes d’une statue qui représenterait un des pharaons les plus célèbres d’Égypte a été extrait de la boue et de l’eau où il a récemment été trouvé dans une banlieue du Caire.

Le torse a été soulevé par une grue lundi et des dizaines d’ouvriers l’ont supporté pendant son transport vers le sol plus sec.

La première partie du colosse de huit mètres, sa tête, avait été récupérée jeudi.

Le ministère des Antiquités a indiqué que les différentes composantes de la statue seront restaurées et assemblées dans un musée au centre du Caire, avant d’être transférées vers le futur Grand musée d’Égypte près des pyramides de Gizeh.

La gigantesque statue pourrait représenter le pharaon Ramsès II, qui compte parmi les rois les plus célèbres de l’histoire.

Ramsès II a gouverné l’Égypte il y a plus de 3000 ans. Il est monté sur le trône au début de la vingtaine, comme troisième pharaon de la 19e Dynastie. On lui accorde d’avoir allongé l’influence de l’Égypte jusqu’à la Syrie vers l’est et jusqu’au Soudan moderne vers le sud.

Il a dirigé l’Égypte pendant 60 ans, un des règnes les plus longs de l’Égypte ancienne, et en plus de ses exploits martiaux, il est connu comme un bâtisseur prolifique dont l’effigie apparaît sur de multiples structures à travers le pays. De gigantesques statues honorant ce roi guerrier se trouvent notamment à Luxor. Son monument le plus célèbre se trouve à Abou Simbel, près du Soudan.

L’archéologue bien connu Zahi Hawass a dit qu’on retrouve dans le même secteur les ruines de temples consacrés aux pharaons Akhenaton et Thoutmôsis III, ainsi qu’à Ramsès.